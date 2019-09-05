Прославился хитом "Снег кружится": умер известный российский музыкант

В четверг, 5 сентября, после продолжительной болезни скончался известный российский певец и музыкант Юрий Петерсон.

Об этом РБК сообщила Татьяна Путра, невестка сына артиста Яна Петерсона.

"Он [ушел из жизни] сегодня днем, дома, я сама там присутствовала. В конце июля обнаружили онкологическое заболевание. Уже были метастазы. Очень быстро развивалось, буквально за август он растаял", - сказала она.

Путра уточнила, что прощание с артистом состоится на Хованском кладбище в понедельник, 9 сентября.

Как известно, Юрий Петерсон был участником популярных в Советском Союзе вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя". Музыкант был первым исполнителем таких песен, как "Снег кружится", "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу" и другие.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.