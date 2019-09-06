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Тина Кароль рассказала, что помогло ей пережить смерть супруга

Евгений Огир ушел из жизни в 2013 году

пятница, 6 сентября 2019, 12:05
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Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала, как ей удалось пережить смерть мужа, продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в апреле 2013 года.

Так, в интервью Дарье Шаповаловой артистка призналась, что справиться с горем ей помогла молитва. Именно обращение к Богу помогло Тине не падать духом и понять, что у нее есть смысл жизни - сын Вениамин (видео смотрите ниже).

"Можно молиться к своему сознанию, к телу, даже просто обращение к себе - это и есть уже сакральное общение со своим Я. Это не рецепт, это не для всех, наверное. Но в моем случае - это молитва", - призналась певица.

"Осознание необходимости молитвы пришло ко мне 2013-ом году, когда у меня был переломный момент в судьбе. И это помогло мне не падать духом, понять, что есть смысл жизни - это мой дорогой ребенок", - отметила Тина.

Напомним, Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Состояние продюсера оценивалось как тяжелое, бессильными оказались и зарубежные специалисты.

Сейчас певица воспитывает их совместного сына Вениамина. Сейчас мальчику 10 лет и он живет и учится в школе Великобритании. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Там же школьник частенько наведывается в украинскую общину, где удивляет публику украинскими нарядами и танцами.

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