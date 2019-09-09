Адаму Сэндлеру - 53: стольких двойников нет ни у одной звезды Голливуда, и вот лучшие из них

В понедельник, 9 сентября, американский комедийный актер Адам Сэндлер празднует свой 53 день рождения. За годы карьеры комик прославился не только ролями в картинах вроде "Большой папа", "Не шутите с Зоханом" или "Счастливчик Гилмор", но стал любимцем соцсетей. А дело в том, что ни у одной звезды Голливуда нет такого количества двойников.

В день рождения актера мы собрали фото рядовых жителей США, которые удивят вас своим впечатляющим сходством с Адамом Сэндлером. Вошел в эту подборку даже именитый сонграйтер и музыкант Боб Дилан. Скрольте страницу вниз.

На сегодняшний день фильмография Адама Сэндлера включает порядка 50 картин, наиболее известными среди них являются "Большой папа" (1990), "Никки, дьявол-младший" (2000), "Клик: с пультом по жизни" (2006), "Чак и Ларри: Пожарная свадьба" (2007), "Не шутите с Зоханом" (2008) и другие.

При этом, проявил себя Сэндлер не только как актер, но и как талантливый сценарист и продюсер, к чему также можно перечислить десятки проектов вроде "Пиксели" (2015), мультфильм "Монстры на каникулах" (2012), "Папа-досвидос" (2012), "Мужчина по вызову-2" (2005) и другие.

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В 2003 году Адам Сэндлер женился на модели и актрисе Джеки Титоун. В 2006 и 2008 годах у Сэндлера и его жены родилась две дочери Сэди Мэдисон и Санни Мэделин.

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