RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Адаму Сэндлеру - 53: стольких двойников нет ни у одной звезды Голливуда, и вот лучшие из них

Нашли сходство с актером даже во внешности музыканта Боба Дилана

понедельник, 9 сентября 2019, 13:45
читати статтю українською

В понедельник, 9 сентября, американский комедийный актер Адам Сэндлер празднует свой 53 день рождения. За годы карьеры комик прославился не только ролями в картинах вроде "Большой папа", "Не шутите с Зоханом" или "Счастливчик Гилмор", но стал любимцем соцсетей. А дело в том, что ни у одной звезды Голливуда нет такого количества двойников.

В день рождения актера мы собрали фото рядовых жителей США, которые удивят вас своим впечатляющим сходством с Адамом Сэндлером. Вошел в эту подборку даже именитый сонграйтер и музыкант Боб Дилан. Скрольте страницу вниз.

На сегодняшний день фильмография Адама Сэндлера включает порядка 50 картин, наиболее известными среди них являются "Большой папа" (1990), "Никки, дьявол-младший" (2000), "Клик: с пультом по жизни" (2006), "Чак и Ларри: Пожарная свадьба" (2007), "Не шутите с Зоханом" (2008) и другие.

При этом, проявил себя Сэндлер не только как актер, но и как талантливый сценарист и продюсер, к чему также можно перечислить десятки проектов вроде "Пиксели" (2015), мультфильм "Монстры на каникулах" (2012), "Папа-досвидос" (2012), "Мужчина по вызову-2" (2005) и другие.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В 2003 году Адам Сэндлер женился на модели и актрисе Джеки Титоун. В 2006 и 2008 годах у Сэндлера и его жены родилась две дочери Сэди Мэдисон и Санни Мэделин.

  • Британский строитель стал звездой соцсетей, а все дело в том, что его не отличить от Брэда Питта.
  • В Instagram набирает популярность страница Тараса Григорьевича Шевченко. На ней двойник украинского поэта публикует фотографии и видео, снимает "сториз" о жизни Кобзаря в современном Киеве.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

alyona alyona выступила против травли в обществе с новым клипом "Булінг"

Исполнительница опубликовала новое видео, в котором защищает жертв булинга

The Maneken стал лицом романа-провокации "Дилер реальности"

Украинский музыкант и композитор украсил обложку нового романа Николаса Димитрова

Говорят, Анастасия Приходько вышла замуж за нового возлюбленного: что произошло на самом деле

Певица Анастасия Приходько поделилась в сети радостным известием и свадебными фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: