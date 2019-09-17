Playboy показал новые фото Кайли Дженнер от украинского фотографа

Именитый мужской журнал Playboy опубликовал новые фотографии с моделью Кайли Дженнер, автором которых выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

Снимки знаменитости появились на официальной странице глянца в Instagram. Как стало известно ранее, для Playboy Саша Самсонова снимала не только Кайли Дженнер, но и ее бойфренда Трэвиса Скотта.

Примечательно, что снимки в профиле знаменитости стали сверх популярными. В частности, фотография со Скоттом собрала более 13 млн лайков вместо привычных 4-6 млн. В комментариях, которых под постом собрались также тысячи, фолловеры модели хвалят не только ее внешность, но и профессионализм фотографа.

Поздравили с очередным успехом пользователи соцсети и Сашу Самсонову. "Только выше, к новым успехам", - отметили в одном из комментариев под ее постом.

Ранее солистка поп-группы "ВИА Гра" Эрика Герцег похвасталась в сети снимками пикантной фотосессии для мужского глянца MAXIM. На них певица позирует в прозрачном белье и без одежды вовсе.

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