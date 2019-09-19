У Заворотнюк впервые рассказали о состоянии актрисы: что стало известно

Когда ситуация с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ сегодня приписывают последнюю стадию рака головного мозга, уже казалась безнадежной, звезда сериала 2000-х "Моя прекрасная няня" неожиданно пошла напоправку.

Об этом друзьям Заворотнюк впервые за неделю ажиотажа в СМИ рассказала ее пиар-директор Марина Потапова, пишет MK. Что же касается общения с прессой, близкие актрисы не хотели посвящать журналистов в подробности личной жизни.

Как пишет источник, долго на контакт не шла и Потапова. Не отвечала на звонки и смс, но в итоге все же коротко рассказала о ситуации: "Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", - рассказала некая приятельница Заворотнюк.

Напомним, очередная волна слухов об онкологическом заболевании артистки прошла в сети на прошлой неделе. С того времени, не имея никакой достоверной информации, одно издание за другим приписывает знаменитости различные диагнозы. В частности, последнюю стадию рака головного мозга.

На сегодняшний день достоверно известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк действительно находится в одной из клиник Москвы, где также были замечены ее родные и близкие. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уже тем более не подтверждают информацию неизвестных "источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

Вскоре после появления этой информации в поддержку Анастасии Заворотнюк высказались в соцсетях и другие российские знаменитости. В их числе певец Филипп Киркоров, продюсеры Иосиф Пригожин и Андрей Разин, также сообщивший своим подписчикам, что диагноз Заворотнюк - рак головного мозга. Откуда у продюсера группы "Ласковый май" такая информация - также не известно.

Беседу дочери Кейт Миддлтон подслушали в школе: теперь все говорят о четвертой беременности герцогини.

Читайте также на The Lime, почему не стоит верить слухам о громком романе между участниками шоу "Танці з зірками-2019" Женей Котом и Ксенией Мишиной.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.