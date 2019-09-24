RU  UA

Лайм

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Певица Ассоль засыпала сеть трогательными фото своей сказочной свадьбы

Рассматриваем роскошное платье невесты, усыпанное жемчугом

вторник, 24 сентября 2019, 11:30
читати статтю українською

Украинская певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк), которая на днях вышла замуж, поделилась с поклонниками романтическими снимками со своей роскошной свадьбы.

На странице девушки в Instagram появились фото, на которых можно детально рассмотреть подвенечное платье невесты, а также увидеть эмоции влюбленных у свадебной арки.

Для столь важного события в жизни Ассоль выбрала по-настоящему роскошное платье. В день своей свадьбы певица блистала в белом пышном платье с длинным шлейфом, усыпанном жемчугом. Весь наряд получился весом 23 килограмма. Автором платья выступил ливанский дизайнер Saiid Kobeisy. Стоимость наряда - 26 тысяч долларов.

Свой роскошный образ невеста дополнила аксессуарами - серьгами и диадемой с жемчугом, а также длинной фатой. Жених выбрал для церемонии классический черный костюм черного цвета.

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату - 19.09.2019. А само торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hil. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Сейчас молодожены отправились в свадебное путешествие, о чем новоиспеченная жена сообщила в своих "сториз". Где они проведут медовый месяц, Катя не уточнила.

Напомним, что Катя Гуменюк и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

  • Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.
  • Украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вышла замуж за артиста балета Александра Стоянова. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире танцевального шоу, а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинский певец попал в список самых красивых людей мира: в нем также Кит Харингтон и Брэд Питт

Украинский певец MELOVIN вместе с Брэдом Питтом, Криштиану Роналду и Леонардо ДиКаприо поборется за звание самого красивого мужчины.

Украинцы не узнали на сцене солиста "Ляписа" и вызвали полицию: оказалось, у Михалка новый имидж

Как рассказали позже представители группы, подобные курьезы с ними случаются

Диджей Tiesto женился на молодой подруге и показал первые фото их свадьбы в пустыне

Пара познакомилась в 2015 году в одном из ресторанов Нью-Йорка

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: