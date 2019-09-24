Певица Ассоль засыпала сеть трогательными фото своей сказочной свадьбы

Украинская певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк), которая на днях вышла замуж, поделилась с поклонниками романтическими снимками со своей роскошной свадьбы.

На странице девушки в Instagram появились фото, на которых можно детально рассмотреть подвенечное платье невесты, а также увидеть эмоции влюбленных у свадебной арки.

Для столь важного события в жизни Ассоль выбрала по-настоящему роскошное платье. В день своей свадьбы певица блистала в белом пышном платье с длинным шлейфом, усыпанном жемчугом. Весь наряд получился весом 23 килограмма. Автором платья выступил ливанский дизайнер Saiid Kobeisy. Стоимость наряда - 26 тысяч долларов.

Свой роскошный образ невеста дополнила аксессуарами - серьгами и диадемой с жемчугом, а также длинной фатой. Жених выбрал для церемонии классический черный костюм черного цвета.

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату - 19.09.2019. А само торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hil. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Сейчас молодожены отправились в свадебное путешествие, о чем новоиспеченная жена сообщила в своих "сториз". Где они проведут медовый месяц, Катя не уточнила.

Напомним, что Катя Гуменюк и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.

Украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вышла замуж за артиста балета Александра Стоянова. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире танцевального шоу, а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.

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