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Украинский певец попал в список самых красивых людей мира: в нем также Кит Харингтон и Брэд Питт

Победителей объявят в конце года

вторник, 24 сентября 2019, 13:55
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Украинский певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) попал в список популярного рейтинга TC Candler и претендует на звание самого красивого мужчины мира.

Имя и фото артиста появилось на странице издания в Instagram. Отметим, что Костя стал единственным номинантом из Украины.

Развлекательный сайт TC Candler начиная с 1990 года ежегодно составляет рейтинги The 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces, называя самых красивых женщин и мужчин мира уходящего года. Лист победителей формируется по итогам голосования привлеченных независимых экспертов, которые стремятся включить звезд кино, шоу- и модельного бизнеса, а также спортсменов.

В этом году в списке The 100 Most Handsome Faces of 2019 оказался и украинский певец MELOVIN. А конкуренцию ему составят такие знаменитые красавцы, как Брэд Питт, Джейми Дорнан, Кит Харингтон, Леонардо ДиКаприо, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Идрис Эльба, Дуэйн "Скала" Джонсон и многие другие знаменитости.

Номинантами в ретийнге The 100 Most Beautiful Faces of 2019 стали: Селена Гомес, Пенелопа Крус, Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс, Эмма Уотсон и многие другие знаменитые красавицы.

Самими красивыми мужчинами в разные годы становились: Джейми Дорнан, Диего Бонета, Мишель Хьюсман, а в прошлом году победу одержал актер "Игры престолов" Джейсон Мамоа.

Среди женщин лидировали такие знаменитости, как Мишель Пфайффер, Мег Райан, Софи Марсо, Николь Кидман, Гвинет Пелтроу, а в 2018 году самой красивой женщиной была названа французская фотомодель и актриса Тилан Блондо.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Меловин, MELOVIN

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