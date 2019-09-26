Регина Тодоренко впервые показала сына: в свои 9 месяцев Майкл уже звезда рекламы на ТВ

Украинская ведущая и актриса Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в сети коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом. Если не считать фотографий, которые утекли в сеть в ходе его съемок, это первый раз, когда знаменитость показала ребенка с момента его рождения.

Видео появилось на личной странице ведущей в Instagram. В поле комментариев Тодоренко поделилась впечатлениями: "Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняли эмоции".

В начале августа стало известно, что первенец Тодоренко появится в рекламе детских подгузников. Тогда в сети появились первые снимки малыша, однако долгое время не было никакого подтверждения, что это действительно Майкл, которого так тщательно скрывали родители.

"Меня машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет, первый раз села на корявый шпагат, написала первое четверостишие про любовь-морковь… Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребенка", - добавила под роликом ведущая.

Активно комментируют видео и фолловеры звезды: засыпают малыша комплиментами и даже спорят, на кого же больше похож ребенок - на маму или на папу-музыканта Влада Топалова.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл тоже показали сына Арчи. После нескольких месяцев секретов в сети так же спорят, на кого же похож юный герцог.

Пользователи сети разыскали худший способ узнать пол ребенка. Для этого паре супругов потребовался бегемот.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.