RU  UA

Лайм

Регина Тодоренко впервые показала сына: в свои 9 месяцев Майкл уже звезда рекламы на ТВ

После нескольких месяцев секретов фаны звезды гадают, на кого же похож малыш

четверг, 26 сентября 2019, 20:04
читати статтю українською

Украинская ведущая и актриса Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в сети коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом. Если не считать фотографий, которые утекли в сеть в ходе его съемок, это первый раз, когда знаменитость показала ребенка с момента его рождения.

Видео появилось на личной странице ведущей в Instagram. В поле комментариев Тодоренко поделилась впечатлениями: "Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняли эмоции".

В начале августа стало известно, что первенец Тодоренко появится в рекламе детских подгузников. Тогда в сети появились первые снимки малыша, однако долгое время не было никакого подтверждения, что это действительно Майкл, которого так тщательно скрывали родители.

"Меня машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет, первый раз села на корявый шпагат, написала первое четверостишие про любовь-морковь… Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребенка", - добавила под роликом ведущая.

Активно комментируют видео и фолловеры звезды: засыпают малыша комплиментами и даже спорят, на кого же больше похож ребенок - на маму или на папу-музыканта Влада Топалова.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Брэду Питту приписали новый роман: правдивы ли слухи

В сети обсуждают слухи о новой девушке Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли. С кем встречается Брэд Питт - фото

Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото с отцом мужа: скоро Кирку Дугласу исполнится 103 года

102-летний Кирк Дуглас появился на фото Кэтрин Зета-Джонс в Инстаграм. Кирк Дуглас 2019 - факты об актере

Лану Дель Рей заподозрили в романе с полицейским: как выглядит избранник певицы

Певицу Лану Дель Рей засняли на свидании с парнем. С кем встречается Лана Дель Рей - фото 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: