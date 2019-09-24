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Найден худший способ узнать пол ребенка: для этого паре в США потребовался бегемот

Женщина устроила сюрприз мужу в зоопарке

вторник, 24 сентября 2019, 16:48
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В сети стал популярным короткий ролик из Twitter, на котором супружеская пара кормит арбузом бегемота. И все бы ничего, но этот поход в зоопарк потребовался им для того, чтобы узнать пол их будущего ребенка.

Судя по всему, женщина заранее наполнила арбуз крашенным желе голубого цвета (который символизирует пол мальчика) и решила устроить мужу сюрприз. Скормив арбуз животному, она вызвала у него настоящий восторг. Вот только пользователи соцсети назвали идею худшим способом узнать пол ребенка.

На кадрах видно, как мужчина бросает арбуз прямо в пасть бегемоту. Животное раскусывает его, а изнутри выливается голубое желе. Так будущий отец узнал, что вскоре жена родит ему сына.

"Да!" - громко выкрикнул он на видео и тут же обнял жену. Пользователи, конечно же порадовались за пару, но вот в отношении животного посчитали поступок откровенно глупым.

"Я нашла его. Худшее способ узнать пол будущего ребенка", - написала одна из пользовательниц Twitter.

  • Парень попросил в эфире денег на пиво, а в итоге собрал 1 млн долларов для детской больницы.
  • Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

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