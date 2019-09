Найден худший способ узнать пол ребенка: для этого паре в США потребовался бегемот

В сети стал популярным короткий ролик из Twitter, на котором супружеская пара кормит арбузом бегемота. И все бы ничего, но этот поход в зоопарк потребовался им для того, чтобы узнать пол их будущего ребенка.

Судя по всему, женщина заранее наполнила арбуз крашенным желе голубого цвета (который символизирует пол мальчика) и решила устроить мужу сюрприз. Скормив арбуз животному, она вызвала у него настоящий восторг. Вот только пользователи соцсети назвали идею худшим способом узнать пол ребенка.

I did it. I found the worst gender reveal. pic.twitter.com/37b5GkrTbN