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СМИ заговорили о срочной госпитализации Кайли Дженнер: что об этом говорит сама модель

Из-за болезни девушка пропустит важное мероприятие

четверг, 26 сентября 2019, 12:44
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Западные СМИ сообщили, что 22-летняя модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса.

По данным TMZ, у знаменитости появились симптомы, похожие на грипп, а также тошнота и головокружение. Из-за недомогания девушка была вынуждена обратиться к специалистам. Отмечается, что звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" получает первоклассное лечение, но точный диагноз пока неизвестен.

Сообщается также, что Кайли должна была принять участие в недавней церемонии "Эмми", где ее сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер вручали одну из наград. Однако из-за болезни она пропустила мероприятие.

Также Дженнер не сможет присутствовать и на презентации ее косметической коллаборации с брендом Balmain, которая пройдет 27 сентября в Париже.

"К сожалению, сейчас я действительно больна и не в состоянии путешествовать. То, что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут моему духу присутствовать на этом мероприятии", - написала модель в своем Twitter.

Как утверждают инсайдеры, Кайли на презентации заменит ее мама Крис Дженнер, которая уже находится в Париже. Она постоянно поддерживает дочь и сразу после мероприятия полетит домой, чтобы быть рядом с дочерью.

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