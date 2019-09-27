Певица Ассоль показала первые фото романтического медового месяца

Украинская поп-певица Ассоль (Екатерина Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу и удивила фанов уникальным платьем, похвасталась в соцсети первыми фотографиями своего медового месяца.

Снимки появились на личной странице исполнительницы в Instagram. Насколько можно судить по геолокации в постах Ассоль, с мужем Артемом Тараненко они отправились на остров Маврикий.

"Кусочек рая на земле", - коротко поделилась впечатлениями певица.

До приезда на курорт Ассоль и ее супруг посетили Диснейленд во Франции: "У меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы", - также делилась с поклонниками знаменитость.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в 6 сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.

Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

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