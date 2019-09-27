RU  UA

Лайм

Певица Ассоль показала первые фото романтического медового месяца

Для особенного отпуска певица и ее возлюбленный выбрали остров Маврикий

пятница, 27 сентября 2019, 20:32
читати статтю українською

Украинская поп-певица Ассоль (Екатерина Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу и удивила фанов уникальным платьем, похвасталась в соцсети первыми фотографиями своего медового месяца.

Снимки появились на личной странице исполнительницы в Instagram. Насколько можно судить по геолокации в постах Ассоль, с мужем Артемом Тараненко они отправились на остров Маврикий.

"Кусочек рая на земле", - коротко поделилась впечатлениями певица.

До приезда на курорт Ассоль и ее супруг посетили Диснейленд во Франции: "У меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы", - также делилась с поклонниками знаменитость.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в 6 сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

  • Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.
  • Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сделали все за неделю: Приходько поделилась подробностями подготовки к свадьбе

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о своей свадьбе и о кризисе в отношениях с мужем.

Джастин Бибер выбирает костюм для свадьбы: но с такими идеями певца отправляют в цирк

Если верить словам певца, то он женится на модели Хейли Болдуин уже 30 сентября

Певица Ассоль раскрыла стоимость свадебного платья: его вес в 23 кг впечатлил меньше

Украинская певица Ассоль призналась, что ее свадебное платье стоит 26 тысяч долларов.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: