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Сексуальная Анджелина Джоли снялась в ванне для обложки глянца: фото

Для нового выпуска актриса позировала в воде мраморной ванны

четверг, 3 октября 2019, 19:22
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Голливудская актриса Анджелина Джоли появится на обложке французского глянца Madame Figaro. Для этого знаменитость снялась в пикантной фотосессии в мраморной ванне.

Макетом обложки с актрисой поделился на личной странице в Instagram редактор издания Ричард Джанорио: "Наш следующий выпуск Madame Figaro", - коротко отметил он в комментариях.

Насколько можно судить по хэштегам в посте Джанорио, автором эффектного снимка стал именитый фотограф из Аргентины Андрес Кудаки. Читатели журнала уже успели оценить главную фотографию выпуска, назвав Джоли "бесподобной" актрисой и моделью.

"Она очаровательная", "Всегда выглядит идеально", "Очень крутой снимок. Джоли на нем так сексуальна", "Лучшая", - указали под постом редактора.

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