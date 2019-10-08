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Спустя два года следствие РФ назвало виновных в смерти актера Дмитрия Марьянова

Звезда фильма "День радио" скончался в октябре 2017 года

вторник, 8 октября 2019, 14:42
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Российский актер Дмитрий Марьянов, звезда картины "День радио" умер вследствие оказанных ему медицинских "услуг, не отвечающих требованиям безопасности". К такому выводу пришли следователи, изучавшие дело Марьянова после его смерти в октябре 2017 года, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Согласно информации, последние два года проводилось расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором незадолго до смерти находился актер. Официальной причиной смерти Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Его причиной называют халатность медиков.

Как удалось установить следствию, в реабилитационном центре Марьянов находился с 6 по 15 октября 2017 года. В эти дни от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра якобы неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. В свою очередь, указанные лица несколько раз обращались к директору центра с просьбой обратить внимание на состояние актера.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи <...> директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать "скорую помощь", намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", - отмечается в заявлении следствия.

Как стало известно вскоре после смерти актера, несмотря на запрет директора учреждения, "скорую" вызвал один из клиентов центра. Вскоре Марьянова доставили в клинику, однако помочь ему уже не смогли.

"По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным", - также заключило следствие.

На текущий момент, как отмечается источником, материалы следствия переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

  • На 81 году жизни умер чешский эстрадный певец Карел Готт, также известный после 40 с лишним лет карьеры как "король чешской поп-музыки".
  • В Тбилиси на 85-м году жизни скончался грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели. Он написал музыку к таким культовым советским фильмам, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!".

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Раздел: ЛаймЗвезды
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