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То ли мавка, то ли невеста: Maruv заинтриговала фанов ярким образом для клипа

Когда выйдет видео, певица не уточнила

пятница, 11 октября 2019, 12:30
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Эпатажная украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая покинула шоу "Танці з зірками", окунулась с головой в работу. Артистка записывает новый альбом и снимает клип.

Певица опубликовала кадр со съемок видео, где предстала в непривычном для нее образе - без латекса и стрипов. "Спойлер со съемок одного из клипов альбома Hellcat Story", - написала под снимком Maruv.

Певица запечатлена в кадре в белом кружевном наряде и с венком на голове. Поклонники певицы стали бурно обсуждать ее образ: кому-то он напомнил мавку, а кому-то - невесту.

"Ух ты, прелестный образ", "Мавка", "Просто шикарная", "Неземная", "Нежная такая", "Богиня", "Какой нежный образ", "Лесная мавка", "Нимфа", "Это так необычно для тебя, очень красиво", "Прям не узнать", - пишут фанаты под постом Maruv.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Maruv, клип

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