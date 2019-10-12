Родные больной Заворотнюк рассказали, кому не стоит доверять

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают рак головного мозга, активно принялись за борьбу с фейковыми новостями. О состоянии актрисы сериала "Моя прекрасная няня" и откровенно ложных заявлениях прессы они стали писать на ее личной странице в Instagram.

Так в одном из свежих постов на странице Заворотнюк заявили, что "отвратительную ложь" регулярно публикует популярный Telegram-канал Mash, который за последнее время по меньшей мере несколько раз становился первоисточником новостей о предсмертном состоянии актрисы и удручающих заключениях неизвестных докторов.

В этой же публикации близкие актрисы рассказали о людях с камерами, которые преследуют их семью буквально всюду: "Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения".

В очередной раз у актрисы прокомментировали и самые громкие заголовки в СМИ: "Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда".

Напомним, достоверно сегодня известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк уже более двух недель действительно находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уж тем более не подтверждают информацию "анонимных источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

Прежде родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.

Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.