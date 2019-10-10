Болезнь Анастасии Заворотнюк: самые громкие слухи об актрисе и ее лечении

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, звезда популярного сериала 2000-х "Моя прекрасная няня", вполне может претендовать на негласное звание самой обсуждаемой знаменитости этой осени. Увы, причиной этому послужил нее ее творческий успех, а болезнь. Как утверждают российские СМИ - рак головного мозга, который за последний месяц не подтверждают, но и не опровергают родные и коллеги Заворотнюк.

Достоверно сегодня известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк уже более двух недель действительно находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уж тем более не подтверждают информацию "анонимных источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти. Слухов в сети становится все больше, и вот самые громкие из них.

Анастасия Заворотнюк умирает в реанимации

За последний месяц российские и украинские СМИ здорово посоревновались в гонке цинизма и откровенно лживых заголовков. Некоторые из них напрямую утверждали, что актриса умирает, и жить ей оставалось то 24 часа, то уже 48 часов… данные расходились, но суть оставалась прежней - смерти не избежать. Пусть подробности лечения Заворотнюк так же остаются тайной, но знаменитость жива. Более того, как недавно рассказала пиар-директор актрисы, состояние ее здоровья неожиданно улучшилось.

Анастасия Заворотнюк парализована и не сможет восстановиться

Да, и такими диагнозами за этот месяц делились "врачи", имена которых в СМИ по каким-то причинам не назывались. Либо источники ссылались на "тайных собеседников", либо на мнимых сотрудников больниц, существование которых позже не подтверждалось вовсе. Эти утверждения журналистов не комментировали близкие Заворотнюк, они по-прежнему остаются слухами.

Анастасия Заворотнюк уже умерла, но близкие это скрывают

В ночь на 6 октября в СМИ появился скриншот переписки одного из популярных Telegram-каналов якобы с сотрудником больницы, в которой лечится Анастасия Заворотнюк. Источник утверждал, что актриса скончалась под утро, и эта информация правдива на 98%. Тем не менее на утро директор Заворотнюк Влад Христов опроверг эту информацию и передал просьбу родных знаменитости - не спекулировать на ее здоровье.

Рак головного мозга, последняя стадия

Самое забавное в этой ситуации, как бы это ни звучало в данном случае, что ни у одного источника на сегодняшний день нет подтверждений того, что Анастасия Заворотнюк больна онкологическим заболеванием. Не было за это время никаких комментариев по этому поводу ни со стороны родных актрисы, ни со стороны ее коллег или директоров. При этом СМИ продолжают упорно приписывать именно рак головного мозга, слухи о котором запустили даже не новостные издания, а каналы в Telegram.

Напомним, тот же Влад Христов, передавая просьбу родных Заворотнюк, попросил общественность проверять информацию исключительно в официальных СМИ. Хотя, как показывает реальная ситуация, и в этом случае доверять можно далеко не всем. Ведь первенство среди конкурентов - превыше всего, даже границ морали и человеческого понимания.

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