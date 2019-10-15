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Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни и лечении актрисы

Самые громкие "новости" о здоровье актрисы оказались слухами

вторник, 15 октября 2019, 13:33
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Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда популярного сериала 2000-х "Моя прекрасная няня", действительно проходит курс лечения. При этом она не впадала в кому и никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем так усердно писали российские и украинские СМИ.

Об этом близкие Заворотнюк рассказали на специально созданной странице в Instagram, где публикуют новости о состоянии актрисы и опровергают фейки в СМИ. Сообщение появилось в сети 15 октября. Примечательно, что это первый официальный комментарий о болезни актрисы со времени разговоров о ее госпитализации.

"Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - не вдаваясь в подробности рассказали в тексте поста.

Ниже родные актрисы попросили для нее моральной поддержки и выразили надежду на то, что "Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами".

"Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды", - также добавили в этом посте.

  • Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже около трех недель находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга, некоторые напрямую утверждают, что актриса обречена.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.

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