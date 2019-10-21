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85-летняя Софи Лорен появилась на публике в облегающем наряде: как сегодня выглядит актриса

Фигура звезды по-прежнему вызывает восхищение

понедельник, 21 октября 2019, 15:53
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Итальянская актриса Софи Лорен появилась на церемонии награждения Европейской премии в области культуры "Телец" и получила награду за жизненные достижения. 85-летняя звезда еще раз поразила публику прекрасной фигурой, некогда сводившей с ума миллионы поклонников.

Софи приехала в Вену в роскошном красном платье платье с длинным шлейфом. Наряд она дополнила инкрустированными бриллиантами жемчужными серьгами в паре с ожерельем-чокером. На церемонии актрису сопровождал ее 50-летний сын - известный оркестровый дирижер Карло Понти-младший.

Софи Лорен получила престижную награду спустя несколько месяцев после того, как снялась в своем первом за последние 10 лет фильме Жизнь впереди. На кадрах со съемок актриса, которую называют национальным достоянием Италии, запечатлена в инвалидном кресле и без макияжа.

  • Ранее звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон порадовала поклонников редким детским фото в Instagram. Более того, она повторила милый кадр в возрасте 50 лет.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Софи Лорен

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