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Джамала выпустила лирическую песню в дуэте с известным рэпером: фаны в восторге

Певица написала трек на седьмом месяце беременности

вторник, 29 октября 2019, 12:00
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Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала записала дуэтную песню "Кохаю" с рэпером Jah Khalib. Это псевдоним известного исполнителя Бахтияра Мамедова из Казахстана.

Релиз трека состоялся во вторник, 29 октября. "Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", - прокомментировала выход сингла Джа.

Над созданием песни музыканты работали полтора года. "Я написала ее на седьмом месяце беременности. Мой голос дрожал, а иногда от эмоций мне не хватало воздуха. В песне я очень хотела сохранить именно это состояние. В результате вышло объединить женскую и мужскую энергию, Инь и Янь", - рассказала певица на своей странице в Instagram.

Поклонники и коллеги певицы уже успели оценить новый трек, и написали много восхищенных комментариев. "Роскошь", - написала Оля Полякова. Топовый украинский дизайнер Жан Грицфельдт назвал песню "шедевром".

  • Ранее Джамала записала с сыном Эмиром-Рахманом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео мальчик стучит ручками по гитаре, а звездная мама в это время поет.
  • Также смотрите клип Джамалы на песню Solo. Певица сменила в кадре три образа, один из которых был невероятно нежным.

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