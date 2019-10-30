Украинская певица показала трогательные кадры со своей свадьбы в новом клипе: видео

Украинская певица Ассоль, которая теперь выступает под новым сценическим именем katya, выпустила авторский трек "Тебе", посвященный мужу. Вместе с песней вышел и клип, в котором показаны кадры с недавней свадьбы артистки.

Премьера музыкальной работы состоялась в среду, 30 октября, на YouTube-канале исполнительницы. В романтический ролик также вошли фрагменты личных архивных видео с ее мужем Артемом Тараненко, сделанных в Лондоне.

"Я писала ее три месяца – настолько ответственной и особенной она для меня была. Эта песня значит для меня очень много, потому что она на 100% автобиографическая, и в ней только правда. Ее премьера вживую состоялась в важнейший для меня день – день нашей свадьбы. Я запомню это на всю жизнь", - рассказала katya.

Напомним, Катя Гуменюк и ее возлюбленный Артем Тараненко поженились 19 сентября. Громкое торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hil. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

После пышного празднования молодожены отправились в свадебное путешествие. Сначала влюбленные поехали во Францию, где посетили Диснейленд, а затем продолжили релакс на острове Маврикий.

Ранее певица Ассоль назвала стоимость свадебного платья, в котором пошла под венец. Его вес в 23 килограмма впечатлил меньше.

Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.