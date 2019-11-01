Как у Джастина Бибера: участники "Время и Стекло" рассказали о необычных пунктах своего райдера

Участники популярной украинской группы "Время и Стекло" рассказали о необычных требованиях к организаторам их концертов.

Несколько пунктов райдера артисты озвучили в интервью Viva! По словам Позитива, у них достаточно стандартный список, но есть пару моментов, которые он подсмотрел у канадского исполнителя Джастина Бибера.

"У нас совершенно стандартный райдер. Правда, прописана водичка определенной фирмы. А в остальном ничего интересного: бутылка вина, бутылка виски, мясная и сырная тарелки, слабосоленый лосось, фрукты", - говорит Алексей Завгородний.

"Мы добавили еще пару интересных пунктов: это белые мужские трусы и носки. Я такое прочитал в райдере у Джастина Бибера, и когда мы поехали в очередной бесконечный тур, где у нас бывало сразу по шесть городов, то и себе вписали такой пункт – всегда хочется одеться во что-то свежее сразу после концерта", - добавил музыкант.

Надя Дорофеева призналась, что иногда организаторы покупают эротическое белье, что всегда очень веселит весь коллектив.

"Чаще всего какие-нибудь турецкие, и у нас в коллективе от этого поднимается настроение. Бывает, что организаторы покупают какие-то эротические, прозрачные по бокам. Когда ребята их надевают, мы не можем удержаться от смеха", - рассказала певица.

Артисты отметили, что не любят капризничать, поскольку часто выступают в маленьких городах, где не всегда есть возможность достать какие-то вещи.

Ранее о своих райдерах рассказали украинский артист MONATIK и певица MARUV.

Также мы писали, что украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, всегда просит у организаторов своих концертов 12 пар носков и алкоголь. Проживать исполнительница желает в отеле не менее 5 звезд.

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