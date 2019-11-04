Влюбленная Могилевская в эфире "Танців з зірками" обратилась к мужчине

Украинская поп-исполнительница Наталья Могилевская стала специальной гостьей 11 выпуска шоу Танці з зірками-2019, в ходе которого не только выступила на паркете с Владом Ямой, но и передала сообщение любимому, имя которого она пока держит в секрете.

После короткого выступления с бывшим партнером Могилевская исполнила в зале новую песню "Покохала". В итоге знаменитость призналась, что ее номер стал посвящением любимому человеку, который сейчас находится далеко (видео смотрите ниже).

"Эта премьера - она посвящена человеку. Это подарок. Эта песня стала судьбоносной. Я встретила сердце, которое я полюбила. Я встретила свое сердце. Его нет сейчас в этом зале. Он очень далеко", - отметила певица.

Могилевская призналась, что иногда ей бывает страшно за их чувства. В таких ситуациях она вспоминает словам таинственного любимого: "Я очень жду тебя и очень люблю. И когда мне бывает страшно за нашу любовь, я вспоминаю твои слова - ничего не бойся и не переживай, потому что самое главное уже случилось. Мы встретились".

Признание артистки в прямом эфире тронуло зал, зрители проводили Могилевскую громкими аплодисментами. При этом главный вопрос к исполнительнице так и остался без ответа.

Впервые о новом мужчине в своей жизни Могилевская заговорила еще в октябре. Певица перестала скрывать свои чувства, но пока не решилась раскрывать какие-либо подробности об избраннике.

Ранее Наталья Могилевская представила видео на свою версию государственного гимна Украины. В ролике снялись ученики ее школы Talant School.

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