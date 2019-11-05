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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что в 15 лет чуть не умерла от алкогольного отравления

Проблемы с алкоголем Деми Мур не прошли мимо ее детей

вторник, 5 ноября 2019, 16:46
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Таллула Уиллис, младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не умерла от алкогольной интоксикации, когда ей было всего 15 лет. Об этом 25-летняя девушка рассказала на шоу Red Table Talk, куда пришла вместе с матерью и старшей сестрой Румер.

"Я впервые попробовала алкоголь в 14 лет на семейном отдыхе. Это было шампанское, очень сладкое. А потом, когда мне было 15 лет, я чуть не умерла от отравления алкоголем", - вспоминает Таллула.

Позже она стала пить еще чаще, также злоупотребляя лекарствами и наркотиками. Девушка вспомнила, как сестра Скаут не могла разбудить ее после большой дозы кодеина и кокаина.

"Она трясла меня. Когда я, наконец, проснулась, она плакала. Я ее очень напугала, - признается она. - Я сказала: "Все в порядке, позволь мне вернуться в постель". Я проснулась несколько часов спустя и просто истерически рыдала, потому что это было первое окно трезвости, те крошечные пять минут, когда вы просыпаетесь, прежде чем снова начать употреблять. Я чувствовала близость смерти, но не заботилась о своей жизни, мне было все равно."

Румер и Скаут решили вмешаться, и Таллула согласился на воссоединение с матерью после того, как они не разговаривали более трех лет. Тогда младшая дочь переехала в дом Деми Мур, также боровшейся с алкоголизмом, и занялась лечением.

  • Деми Мур рассказала, что в возрасте 15 лет стала жертвой изнасилования. Преступник утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов.
  • Сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание: в детстве отец просил его разносить марихуану на вечеринках. Позже Кэмерон Дуглас неоднократно попадал в неприятности из-за наркотиков.

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