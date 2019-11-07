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Открытая булавка возле подушки: MELOVIN поделился жуткой историей

Ее певец обнаружил утром после вечеринки

четверг, 7 ноября 2019, 18:08
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Украинский певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) рассказал, как однажды после вечеринки обнаружил в своей кровати большую открытую булавку.

Жуткой историей исполнитель поделился в программе "Зірковий шлях". Певец считает, что возможно кто-то хотел, чтобы он задел булавкой шею.

"Когда только пошла такая волна популярности и славы, я очень много людей впустил в свою жизнь. И дошло до того, что я впустил в свою квартиру, сделал вечеринку, и у меня вынесли вещи, кольца серебряные, украшения, цепочки, которые мне фаны дарили – все вынесли", - говорит Костя.

"И я просыпаюсь утром, и у меня возле подушки большая-большая открытая булавка, здесь у шеи. Возможно кто-то хотел, чтобы я как-то шею задел, я не знаю", - поделился музыкант.

После этого случая MELOVIN перестал открываться людям и пускать их в свое жилище.

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