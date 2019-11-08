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Перемены не только в личной жизни: Ани Лорак сменила прическу

Певица стала обладательницей стильной челки

пятница, 8 ноября 2019, 19:12
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Певица Ани Лорак, которая после развода с мужем закрутила роман с молодым музыкантом, решилась не перемены и во внешности. 41-летняя артистка стала обладательницей стильной челки.

Фото в новом образе исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. "С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!", - написала под снимком Каролина.

Поклонники оценили внешний вид Ани Лорак и оставили восторженные комментарии под постом певицы.

"Вам очень подходит челка", "Я вас не узнала", "Вау, вам очень хорошо", "Вам очень идет такой цвет волос и прическа", "Вы прекрасны", "Одновременно женственно и игриво", "С челки новый имидиж. Вам идет", "Молодая такая", "Смена образа очень идет", "Тот случай, когда развод на пользу", "Классно с челкой", - пишут комментаторы.

  • Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал фолловерам в соцсети милые видео своего времяпровождения с дочерью Софией в Киеве.
  • Также мы писали, что в сети обсуждают выход в свет Ани Лорак и ее нового бойфренда Егора Глеба. Влюбленные посетили модный показ в Италии.

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