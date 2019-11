Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал фолловерам в соцсети милые видео своего времяпровождения дочерью Софией в Киеве. Так поклонники исполнительницы узнали, кто помогает родителям воспитывать их совместного ребенка.

На видео Налчаджиоглу помогает дочери сделать из подручных средств вновь популярную сегодня игрушку слайм. Примечательно, что на видео появляется и некая "няня Ира".

