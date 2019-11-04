Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал фолловерам в соцсети милые видео своего времяпровождения дочерью Софией в Киеве. Так поклонники исполнительницы узнали, кто помогает родителям воспитывать их совместного ребенка.

На видео Налчаджиоглу помогает дочери сделать из подручных средств вновь популярную сегодня игрушку слайм. Примечательно, что на видео появляется и некая "няня Ира".

Женщина также появляется и на других видео бизнесмена. Вместе с Софией они составили ему компанию в ресторане, позже все вместе провели время в развлекательном центре, где заботливый отец купил дочери большой набор игрушек.

Что же касается Ани Лорак, в эти дни мать девочки находилась с концертами в Казахстане. Судя по всему, в дни ее концертов вдали от дома воспитанием девочки занимается няня Ира.

Ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком, как возникла симпатия, а также собирается ли она снова выходить замуж.

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь. Мужчина показал избранницу в своем Instagram и назвал ее имя.

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