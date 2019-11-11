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Алина Паш поддержала кампанию ООН, чтобы остановить безгражданство в Украине

По оценкам, около 10 млн человек во всем мире не имеют гражданства

понедельник, 11 ноября 2019, 17:32
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Певица Алина Паш высказалась в поддержку 10-летней глобальной кампании Агентства ООН по делам беженцев #IBelong (#ЯІсную), цель которой преодолеть проблему безгражданства в мире до 2024-го года.

Международное право определяет людей без гражданства, которые не считаются гражданами ни одного государства в рамках законодательства этих стран. Поскольку такие люди не имеют документов, они часто не могут пользоваться основными правами человека - правом на образование, медицинское обеспечение и трудоустройство. Такие люди становятся изгоями общества, они сталкиваются с бедностью и стигматизацией.

По оценкам, по крайней мере 10 млн человек во всем мире не имеют гражданства, треть из них - дети. Лицо без гражданства является лицом, которое не имеет гражданства ни одной страны, и поэтому не может иметь доступа к основным правам человека и выполнять их. На сегодняшний день в Украине проживает более 35,600 таких людей.

Большинство лиц под риском гражданства в Украине - это члены ромских меньшинств, дети, рожденные на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, бездомные лица, и пожилые люди, которые до сих пор имеют советские паспорта.

Украинская певица Алина Паш отметила: "Я родом из Закарпатья и знаю, что там проблема безгражданства касается многих людей, преимущественно ромов. В Закарпатской области ромы - это пятое по численности меньшинство, в которое входят около 80,000 человек. Около 10% из них не имеют паспортов или свидетельств о рождении. Эти люди часто живут в ужасных условиях, и фактически "невидимыми" для общества и государства. Кроме того, часто они лишены выбора, ведь без защиты государства они могут только рассчитывать на поддержку своих семей, а эта поддержка может быть очень слабой".

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