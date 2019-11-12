Лекарства влияют на вес: певица Селена Гомес ответила на оскорбления в соцсетях

В сентябре 2017 года Селена Гомес объявила в Instagram, что ей сделали пересадку почки из-за осложнений, вызванных волчанкой. В недавнем интервью для подкаста Ракель Стивенс 27-летняя певица откровенно рассказала о том, как столкнулась с колебаниями веса и негативными комментариями о своем теле в социальных сетях.

"У меня волчанка, проблемы с почками и высокое давление. У меня много проблем со здоровьем, и именно в это время я начала замечать больше ерунды по поводу своего тела", - говорит певица.

По словам Гомес, волчанка и лекарства, которые она принимает, постоянно влияют на ее вес.

"Это лекарство, которое я должен принимать всю оставшуюся жизнь, - объясняет певица. - Но я действительно заметила, что люди начали нападать на меня за это. И на самом деле, это только моя правда. Я меняюсь. Это зависит от того, что происходит в моей жизни".

Звезда признается, что обидные комментарии немало подпортили ей жизнь, но сейчас она счастлива "жить своей жизнью" и больше не тратит много времени на размышления о социальных сетях.

"Я не хочу показывать себя всем и слышать, что они говорят об этом", - сказала она.

Среди людей, которые критиковали внешность Гомес в соцсетях, оказался известный дизайнер Стефано Габбано. Он открыто назвал девушку некрасивой.

Ранее Селена Гомес поделилась грустной историей о родственниках-мигрантах. Семья певицы нелегально перебралась из Мексики в США в 1970-х годах.

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