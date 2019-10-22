Тодоренко запостила старое фото и теперь в Instagram "дискотека" - все ждут, что она снова родит

Телеведущая Регина Тодоренко поздравила брата с днем рождения, опубликовав в Instagram старое фото, на котором еще запечатлена беременной сыном Михаилом. Естественно, это стало поводом для новых разговоров о беременность телезвезды.

Вечером 21 октября на странице ведущей появился ее совместный снимок с Кириллом Ковлашем - брат и сестра дурачатся на прогулочном катере, при этом Тодоренко еще находится на первых месяцах беременности.

"Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденных супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно, - обратилась к Кириллу сестра. - Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин. Твоя сестра".

Внимательные фолловеры ведущей рассмотрели, что фото явно не свежее, другие же принялись засыпать Тодоренко расспросами о беременности: "Регина, вы что, снова беременны?", "Ааа, Регинка, это тебя поздравлять надо", "А когда Регина снова успела забеременеть? Я что-то пропустила?", "Вау, какая новость", "Регина, ты беременна вторым ребенком??"

Эти вопросы ведущая оставила без ответа. Как ни стараются другие пользователи сети, новых подобных становится только больше: "Народ, это ж старое фото, вы чего?", "Да не беременная она. Ну фото старое просто, блин", - дискутируют под снимком.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова. Малыш появился на свет 5 декабря 2018 года. Официально свои отношения пара оформила незадолго до рождения Миши, а пышную свадьбу отгуляла в июле 2019-го.

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