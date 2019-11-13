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Лайм

Известный музыкант поддержал животных массивными тату на руках, но получилось очень так себе

Никто не стал спорить с Moby о важности отстаивать права животных. Но таким ли способом?

среда, 13 ноября 2019, 14:28
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54-летний американский музыкант Moby (Ричард Мелвилл Холл), известный также как активный борец за права животных, отличился очередным опрометчивым поступком. К своему 32-летию веганства артист решил еще раз подчеркнуть свою позицию по отношению к "братьям нашим меньшим" массивными тату на обеих руках. Сама по себе идея звучит не очень, а выглядит еще более странно.

На личной странице в Instagram Moby опубликовал свежее фото, на котором показал, как выглядят его руки. Теперь уж точно всем будет понятно, что музыкант за "Права животных". Даже издалека, ведь все специально прописано капсом.

"Поскольку в ноябре я отмечаю 32-годовщину веганства, подумал, что мне нужно отпраздновать и сделать тату (ну, технически, 12 тату). Я веган и защитник прав животных по многим причинам, но прежде всего потому, что считаю, что каждое животное имеет право жить своей жизнью, согласно своей собственной воле", - рассказал о своей затее Moby.

Под снимком музыканта собираются лайки и комментарии, но в восторг пришли далеко не всего его фолловеры, хотя никто не спорит, что поддерживать пара в животных нужно. Но таким ли способом? "Блин, надеюсь, это временное тату, чувак", "Ну ты психанул", "А животным это как поможет?", "Такое, честно говоря...", "У тебя кризис среднего возраста, чувак. Остановись", "Ты серьезно, что-ли?" - недоумевают некоторые.

Примечательно, что это не первое тату Moby с подобной тематикой. Недавно певец засветил надпись на шее, которая гласит, что музыкант - "веган на всю жизнь".

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