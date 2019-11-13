Криштиану Роналду и его возлюбленная отпраздновали 2-летие младшей дочери: фото

34-летний Криштиану Роналду и его 25-летняя возлюбленная Джорджина Родригес устроили вечеринку по случаю дня рождения младшей дочери Аланы. Малышке исполнилось 2 года.

Фото с празднования невеста футболиста обнародовала на своей странице в Instagram. На снимке Джорджина позирует вместе с именинницей, а также близнецами Евой и Матео и старшим сыном спортсмена Криштиану-младшим. "Поздравляю, моя жизнь! Мы любим тебя", - написала Родригес.

Алана и Ева были одеты в костюмы диснеевских принцесс, а Матео и Криштиану-младший перевоплотились в супергероев.

Несколько снимков с празднования опубликовал и счастливый папа. "С днем рождения, любовь моя", - написал Роналду.

Напомним, что Алана - общий ребенок Криштиану и Джорджины. Близнецов Еву и Матео выносила суррогатная мать. Первенец Роналду - Криштиану-младший также появился на свет благодаря суррогатной матери.

Криштиану Роналду пообещал жениться на своей девушке Джорджине Родригес. Пара познакомилась в 2016 году в магазине Gucci в Испании, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Затем они снова встретились на мероприятии бренда, и с тех пор не расставались.

Невеста португальского спортсмена Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась в сети пикантными снимками, сделанными во время отдыха в ОАЭ.

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