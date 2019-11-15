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MARUV сняла в новом клипе своего партнера по Танцям з зірками: видео

В ролике показаны откровенные танцы на песке на фоне костра

пятница, 15 ноября 2019, 12:12
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В пятницу, 15 ноября, скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала второй трек из нового мини-альбома Hellcat Story. Композиция получила название Don't Stop.

Вместе с выходом песни был выпущен и клип. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале эпатажной исполнительницы.

В клипе MARUV показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе с певицей в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танці з зірками-2019" - Jay. Напомним, что пара покинула танцевальное шоу в 5 выпуске.

Don't Stop - вторая песня из нового альбома певицы. По словам исполнительницы, все треки записаны на английском языке, но в некоторых синглах будут "вставочки" португальского, русского и украинского.

"Эпизод 1 - это первая песня, эпизод 2 - вторая и так далее. Всего будет четыре серии - четыре клипа и четыре трека", - рассказывала ранее MARUV.

Первый трек To Be Mine, который вышел в прошлую пятницу, фаны назвали "мистическим". Некоторые считают, что композиция звучит как саундтрек к фильму.

  • Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".
  • Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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