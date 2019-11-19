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Всегда была искра: звезда "Гарри Поттера" рассказал об отношениях Эммы Уостон и Тома Фелтона

Рон Уизли знает правду о Гермионе и Драко Малфоя!

вторник, 19 ноября 2019, 13:31
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Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассказал в интервью Entertainment Tonight о близких отношениях своих коллег Эммы Уотсон и Тома Фелтона.

"Всегда что-то было. Была небольшая искра, - сказал 31-летний актер, подчеркнув, что все же не хочет разжигать слухи. - Но мы были детьми. Это была просто романтика на съемочной площадке".

Сам Гринт на работе не флиртовал, и никакой влюбленности не пережил.

"У меня искры не было, я был без искр!" - заверил он.

Эмма Уотсон и Том Фелтон исполнили в Гарри Поттере роли Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя - яростных противников, которые нередко вступали в конфронтацию. В жизни, однако, их связывала дружба, и даже сейчас милые совместные фотографии актеров порождают слухи об их романе.

"Всегда приятно столкнуться с ней, увидеть ее на пляже, или за ужином, или где-то еще, - комментировал Фелтон свои отношения с Эммой. - Она невероятно умная и милая молодая леди, поэтому всегда приятно встретиться и вспомнить о старых временах, поговорить о будущем".

  • Ранее Эмма Уотсон призналась, что она не замужем и счастлива. Актриса раскритиковала стереотипы о 30-летних женщинах и рассказала, что думает о семье и детях.
  • В то же время СМИ обсуждают таинственного бойфренда Эммы Уотсон. Папарацци застали ее целующейся с парнем возле одной из лондонских пекарен.

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