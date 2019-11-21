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"Источники" снова похоронили Заворотнюк: родные актрисы показали скандальную переписку

Семья Анастасии назвала действия "осведомленных источников" бесчеловечными

четверг, 21 ноября 2019, 11:41
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Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая все еще проходит курс лечения и находится под присмотром врачей, возмутились очередным слухам о смерти артистки, которые якобы распространил "осведомленный источник из больницы".

В Instagram-аккаунте, который семья актрисы создала для борьбы с фейками, опубликовали скриншот переписки, где говорится, что "Заворотнюк час назад умерла".

"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?", - возмущаются родственники Анастасии.

"И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова", - отметили в посте.

Семья Заворотнюк добавила, что передаст этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". "Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости", - написали родственники актрисы.

  • Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже около двух месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

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