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Лидер группы Coldplay рассказал о своем "очень гомофобном" прошлом

В детстве на Криса Мартина очень повлияла религиозная школа и насмешки одноклассников

среда, 4 декабря 2019, 14:15
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Фронтмен рок-группы Coldplay Крис Мартин в откровенном интервью журналу Rolling Stone рассказал о том, что в подростковом возрасте был "напуган" тем, что может быть геем.

Мартин 11 лет был женат на Гвинет Пэлтроу, а сейчас встречается с актрисой Дакотой Джонсон ("50 оттенков серого", "Суспирия"). Но свое прошлое музыкант описывает как "очень гомофобное", и признается, что ему было сложно осознать свою сексуальность.

В детстве восьмикратный обладатель "Грэмми" учился в школе-интернате для мальчиков, где у него сложились сложные отношения с религией и сверстниками. Из-за страха оказаться геем Крис становился все более изолированным.

"Когда я пошел в школу-интернат, я был очень гомофобным. Говорил себе: "Если я гей, то мне навечно п****ц", - сказал Мартин. - В течение нескольких лет одноклассники много раз говорили: "Ты точно гей". Достаточно настойчиво говорили, и это было очень странно. Я не знал, был ли на самом деле геем, и это вызвало ужасное смятение".

В 15 лет Мартин решил отвергнуть нетерпимость, которая укоренилась в нем из-за насмешек и религиозного воспитания.

"Не знаю, что случилось, но однажды я ответил: "Да, и что". И потом все прекратилось в одночасье. Это было очень интересно, - сказал он. - Многие из моих кумиров были геями. Но кем бы они ни были, это не имеет значения. Когда давление ослабло, я задумался: "Эй, из-за некоторых вещей, которые я изучаю о Боге, я не уверен, что подпишусь на эту конкретную религию".

Религия, однако, является главной темой в новом альбоме Coldplay "Everyday Life", который Мартин назвал "очень грубым и чистым".

"Впервые мы действительно сказали, что думаем о некоторых вещах, - сказал он об альбоме. - Попытались сделать его чутким и немного нефильтрованным".

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