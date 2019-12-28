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51-летняя Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой в бикини

Телеведущая наслаждается отдыхом на тропическом острове

суббота, 28 декабря 2019, 11:13
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Телеведущая Надежда Матвеева, которая полюбилась многим после программы "Все буде добре" на канале СТБ, на собственном примере доказала, что даже в 51 год можно выглядеть отлично.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, на котором позирует в бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Надежда сидит на белоснежном песке в окружении деревьев. Судя по публикациям ведущей, Матвеева отправилась на китайский остров Хайнань.

Телеведущая рассказала, что китайцы, в отличие от украинцев, не любят загорать.

"Исторически, белая кожа - признак того, что ты не стоишь целыми днями на рисовом поле или у чайного куста, а скрываешься от палящего солнца под шелковым зонтом. Китайцы, в полностью закрывающей тело одежде, прогуливаются вдоль моря. Или фотографируются на берегу в чем придумают". - поделилась Надежда.

"Мы же верны традициям - пляж значит загар! Я уже убедилась, что в тенечке загар хорошо "пристает". А торчать под открытым солнцем с первого дня отдыха - вредить своей коже и страдать от ожогов. Хотя, туристов, спящих на пляже в солнцепек, я видела", - добавила Матвеева.

Напомним, что Надежда Матвеева принимала участие в шоу "Танці з зірками-2019". Телеведущая и ее партнер Валерий Шохин покинули танцевальный проект в 4 выпуске.

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