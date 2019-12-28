Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото

Дочь музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, перед свадьбой отгуляла девичник. Снимками с предсвадебной вечеринки 22-летняя Мария-Барбара поделилась с подписчиками в Instagram.

Для девичника юная невеста выбрала скромное белое платье с большим бантом на поясе. Голову девушки украшала коротенькая фата. Подружки невесты нарядились в наряды в одной цветовой гамме. Все девушки появились на празднике в красных платьях и черных колготках.

Напомним, что Мария-Барбара создала семью со своим однокурсником Виктором Туром. Свадьба состоялась 20 декабря в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.

Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы Скрябина. Сегодня она учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина. На открытии звезды присутствовала вдова Андрея Кузьменко, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.

Украинская певица TAYANNA записала кавер на песню "Дельфины" группы "Скрябин". Авторскую версию хита исполнительница представила в день рождения Кузьмы - 17 августа музыканту исполнился бы 51 год.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.