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Елизавета II и три главных наследника: британская королевская семья представила новый портрет

6-летний Джордж впервые позирует для официального фото в брюках, а не в шортах

суббота, 4 января 2020, 12:06
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Британская королевская семья представила новый официальный портрет, которым поздравила всех с наступлением нового года и нового десятилетия.

Семейный кадр опубликован на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. На снимке Елизавета II позирует со своими наследниками - старшим сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем. Именно в таком порядке принцы должны будут вступить на престол.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

"С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года!" – сказано в подписи к фото.

Елизавета II предстала на снимке в белом платье. Сын Ее Величества и старший внук облачились в строгие классические костюмы, а правнук Джордж впервые на официальном фото был одет в брюки.

Портрет был сделан в декабре, на рождественском ужине королевы, когда 6-летний Джордж в окружении отца Уильяма, дедушки Чарльза и прабабушки Елизаветы готовил пудинг.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

  • 9 января герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон исполняется 38 лет, и принц Уильям уже спланировал отпуск по случаю дня рождения жены.
  • Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественским фото с сыном Арчи. Милый семейный портрет сделала подруга Меган, американская актриса Джанина Гаванкар.

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