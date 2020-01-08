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Это катастрофа: Брэд Питт пожаловался на личную жизнь

Актер считает, что желтая пресса досаждает ему из-за неудач в личной жизни

среда, 8 января 2020, 11:40
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56-летний Брэд Питт назвал свою личную жизнь катастрофой в подкасте WTF с Леонардо ДиКаприо, пишет издание Page Six.

Беседуя с другом и коллегой по фильму "Однажды в Голливуде", ДиКаприо сказал, что сегодня папарацци преследуют его меньше, чем после выхода фильма "Титаник" в 1997 году.

"Теперь я немного недоволен тобой, когда слышу это, - пошутил Питт. - А я просто кормлю мусорные журналы. Наверное потому, что моя личная жизнь - это катастрофа".

Питт не впервые жалуется на повышенный интерес СМИ к его личной жизни. На церемонии вручения премии "Золотой глобус" он сказал: "Я хотел взять с собой маму, но не смог, потому что обо всех, с кем я стою рядом, говорят, что я с ними встречаюсь. Это было бы просто неловко".

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли в апреле 2019 года после расставания в 2016 году. В сентябре актер признался, что посещал собрания Анонимных Алкоголиков из-за проблем с алкоголем, которые способствовали разрушению их брака.

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