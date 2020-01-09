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Певица Алена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак спустя 26 лет

С мужем и продюсером Сергеем Большим экс-солистка "ВИА Гры" жила отдельно более двух лет

четверг, 9 января 2020, 17:55
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В 2014 году гастрольный график Алены Винницкой встал на паузу. К этому времени певица уже не являлась солисткой группы "ВИА Гра" и успешно развивала сольную карьеру. Но однажды жизнь начала кардинально меняться. Затронули эти перемены и ее брак с продюсером Сергеем Великим.

Об этом Винницкая рассказала в эфире передачи "Зірковий шлях", ведь недавно поклонники узнали, что экс-участница "ВИА Гры" больше не живет с мужем, с которым состояла в браке более 20 лет. На этот раз певица взялась разложить все по полочкам и рассказала, как пара приняла решение расстаться.

Фото: Алена Винницкая и Сергей Великий

Как известно из предыдущих интервью артистки, Сергей Большой довольно долго добивался расположения Винницкой. Когда умер ее отец, продюсер поддерживал ее и помогал во всем: "Тогда стало понятно, что это уже больше похоже на серьезные отношения", - отметила Винницкая. В этом она оказалась права, в браке с Большим певица прожила 26 лет.

Вместе супруги прошли всевозможные виражи: взлеты и падения, внезапные преграды на пути друг друга. Но так продолжалось лишь до 2014 года. "Перемены витали в воздухе. Я не могла найти себя в этой жизни. Я не знала, что мне делать. Если я не выхожу на сцену, не выступаю, то не знаю, кто я", - вспомнила певица.

Так шаг за шагом стала рушиться и личная жизнь артистки. Супруги приняли решение расстаться и стали жить отдельно. Но никто на тот момент не предполагал, что история получит куда более позитивное продолжение.

Раздельно Винницкая и Большой жили более двух лет. За это время певица решила посещать психотерапевта. Только в его советах она видела шансы вернуться к прежнему ритму жизни: "Во время общения с ним я получила жесткие и даже порой жестокие ответы. Это было настолько больно. Все же хотят, чтобы их успокаивали. Чтобы ты пришел к психологу, а он бы сказал: "Все будет хорошо. Не волнуйтесь". Но не будет хорошо! Потому что любая трансформация всегда проходит через боль", - продолжила певица.

Так Винницкой удалось решиться на важный шаг - дать отношениям с Великим второй шанс. Так что любителям слухов стоит попридержать разговоры о том, что певица и продюсер расстались окончательно.

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