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Моменты счастья: дочь Кузьмы Скрябина показала новые фото с роскошной свадьбы

Мария-Барбара создала семью со своим однокурсником

пятница, 10 января 2020, 10:02
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Дочь украинского музыканта Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара показала новые фото со своей роскошной свадьбы.

Романтические снимки девушка опубликовала на личной странице в Instagram. В своем посте Мария-Барбара также поблагодарила всех причастных к этому радостному событию.

Фото: instagram.com/miss___mariya

"Невероятно благодарим нашу семью, друзей и близких за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И благодарим тех, кто помог сделать его таким, как мы представляли", - написала дочь музыканта.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Для торжества Мария-Барбара выбрала лаконичное белое платье с открытой спиной и длинным шлейфом. Ее голову украшала диадема и легкая фата. Жених предстал на свадьбе в классическом костюме шоколадного оттенка.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Напомним, что 22-летняя девушка создала семью со своим однокурсником Виктором Туром. Свадьба состоялась 20 декабря 2019 года в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

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Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы Скрябина. Сегодня она учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.

  • Читайте также на theLime, как Мария-Барбара отпраздновала девичник. Снимками с предсвадебной вечеринки девушка поделилась с подписчиками в Instagram.
  • Ранее на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина. На открытии звезды присутствовала вдова Андрея Кузьменко, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.

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