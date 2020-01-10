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Певица Алена Винницкая рассказала о череде смертей, из-за которой так и не решилась стать мамой

Певица прожила в браке 26 лет и все еще надеется на пополнение в семье

пятница, 10 января 2020, 19:52
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В браке с продюсером Сергеем Великим певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая прожила более 20 лет, однако за это время супруги так и не решились стать родителями.

Как отметила артистка в студии программы "Зірковий шлях", вопрос о материнстве ей задают чаще других. При этом она никогда не отвечала на него честно, ведь причиной ее неготовности завести ребенка была череда смертей близких для нее и ее мужа людей.

"Я никогда не рассказываю подробностей, почему так не произошло", - ответила Винницкая, хотя и призналась, что считает такой вопрос журналистов вполне нормальным. Ведь ни для кого не секрет, что с мужем она прожила 26 лет. Но ответ на этот вопрос знают только самые близкие ей люди - в какой-то момент один из другим стали умирать родственники или же близкие ее мужа. Тогда же заболела и мать исполнительницы.

"Мы побывали в аду. Я стала чаще забирать ее домой. Поэтому бывает так, что супруг может остаться ночевать в Киеве", - пояснила Винницкая.

Тем не менее, как стало известно ранее, сейчас в жизни Алены Винницкой и ее супруга Сергея Великого начался новый этап. После двух лет жизни порознь певица и продюсер вновь налаживают отношения. И, несмотря на все трудности, исполнительница все же надеется на пополнение семьи в дальнейшем. Более того, она к этому готова.

Фото: Алена Винницкая и Сергей Великий

"Я все-таки думаю, что и в этом отношении высшие силы, Вселенная все-таки совершат еще одно чудо и это произойдет", - добавила она.

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