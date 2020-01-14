Поздравляйте, мальчик: Владимир Остапчук заинтриговал поклонников фото из больницы

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, сделал неожиданное обращение из больницы, чем изрядно заинтриговал своих поклонников.

Так, на странице ведущего в Instagram появилось фото, на котором Владимир запечатлен возле больничной койки. Остапчук позирует в одноразовой медицинской одежде и без штанов. "Поздравляйте, мальчик. И это только вторая неделя нового года!", - загадочно подписал фото телеведущий.

Пост Остапчука вызвал бурную реакцию у фолловеров. Некоторые фаны предположили, что Владимир снова стал отцом и принялись поздравлять с рождением сына. А другие считают, что ведущий просто лежит в больнице, а эта публикация - возможность в очередной раз пропиариться.

Напомним, что Владимир Остапчук воспитывает двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, которых ему родила бывшая супруга. С Еленой Войченко ведущий расстался осенью 2019 года после 12 лет брака.

Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.

Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года развелся с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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