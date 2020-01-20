Улыбки и объятия: сеть покорили милые фото Брэда Питта и Дженнифер Энистон

19 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Премии Гильдии киноактеров США. Среди победителей 2020 года оказались хорошие друзья и бывшие муж и жена Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Актеры встретились за кулисами, и фотографии их милого воссоединения тут же разлетелись по мировым СМИ и социальным сетям.

55-летний Питт получил награду за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде". Его торжественная речь вызвала у гостей вечера искренний смех.

"Давайте будем честными, это была трудная роль, - сказал Питт о своей роли. - Парень, который ловит кайф, снимает рубашку и не ладит со своей женой. Это стоил больших усилий. Больших".

Затем награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу" получила 50-летняя Энистон. Победа стала для нее неожиданностью, и когда растроганная актриса вышла за кулисы, она встретила там Питта, который тепло поддержал подругу.

Актеры поздравили друг друга с победой нежными объятиями и сияющими улыбками. Фотографы ловили каждый их жест и взгляд, поскольку после развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли его упорно связывают с Дженнифер Энистон.

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Питт и Энистон были женаты в течение пяти лет до своего развода в 2005 году. Хотя они долгое время поддерживали хорошие отношения, в 2019 году дружба звезд стала более публичной.

Ранее Брэд Питт поблагодарил друга, который помог ему справиться с алкоголизмом. Отказаться от выпивки его вдохновил известный актер, который не пьет уже 16 лет.

Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Появление в социальных сетях было для актрисы стратегическим шагом.

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