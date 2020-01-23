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Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь

Первое правило Бойцовского клуба? Нет, не слышал!

четверг, 23 января 2020, 17:03
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56-летний Брэд Питт "выгулял" фирменное чувство юмора, принимая награду на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Актер пошутил о своем возрасте, встретившись на сцене с режиссером Дэвидом Финчером, с которым работал над фильмами "Бойцовский клуб" и "Семь", пишет Entertainment Tonight.

"Такие вещи и такие вечера говорят мне, что я стар, - сказал Питт в своей речи. - Я больше не могу терпеть ночные съемки, и я с удовольствием отдаю свои трюки каскадерам. Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!"

Затем актер перешел к положительным моментам возраста - опыту и впечатлениям.

"Но в такие ночи я оборачиваюсь назад и чувствую себя по-настоящему счастливым, - продолжил он. - Мне так повезло со всеми удивительными людьми, с которыми мне удалось поработать, которые научили меня многому и которые коснулись моей жизни. Монтажеры, композиторы, потрясающие режиссеры... Действительно прекрасные, удивительные люди. Мне просто очень приятно быть здесь, и я благодарен за это".

Награда кинофестиваля в Санта-Барбаре в этом году стала для Брэда Питта одной из многих: ранее актер получил приз премии Гильдии киноактеров и "Золотой глобус". Также за роль каскадера в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" он был номинирован на "Оскар", конкурируя с Томом Хэнксом, Энтони Хопкинсом, Аль Пачино и Джо Пеши.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Брэд Питт

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