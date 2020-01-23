Джессика Симпсон выпустила книгу, в которой впервые рассказала о пережитом в детстве насилии

Певица и телеведущая Джессика Симпсон решилась на откровения и описала в своей автобиографической книге Open Book пережитое в 6-летнем возрасте сексуальное насилие.

Как пишет People, ссылаясь на цитаты из книги, знаменитость стала жертвой девушки, дочери друга семьи, у которого оставалась на ночь. По словам Симпсон, рассказать о происходящем родителям она решилась только в 12-летнем возрасте.

"Мне было шесть и я делила кровать с дочерью друга семьи. Все началось с безобидного щекотания, а позже переросло в неприличные вещи. Я хотела обо всем рассказать родителям, но почему-то чувствовала себя виноватой", - вспомнила артистка.

На этот шаг будущая знаменитость решилась лишь несколько лет спустя. После этого ее семья никогда больше не останавливались на ночь в доме друзей. Как отметила Симсон, произошедшее в детстве отразилось на ее взрослой жизни. Боль, причиняемую моральной травмой, она пыталась заглушить алкоголем и стимуляторами, что лишь усугубило ситуацию. Врачам певицы пришлось принимать меры.

"Когда я наконец сказала, что нуждаюсь в помощи, то почувствовала себя маленькой девочкой, которая снова нашла себя в жизни. Отказаться от алкоголя было нетрудно. С помощью терапии два раза в неделю и поддержки своей семьи и врачей я смогла начать трезвую жизнь", - добавила она.

За годы карьеры Джессика Симпсон прославилась как певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Поп-исполнительница выпустила семь студийных альбомов, снялась в нескольких телевизионных шоу, фильмах и рекламных роликах. Семь хитов Симпсон попадали в престижный чарт Billboard Top 40. На сегодняшний день по всему миру продано более 20 млн копий ее альбомов.

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