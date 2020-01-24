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На Ким Кардашьян подали в суд за публикацию ее фото с мужем Канье Уэстом

Звездам нынче приходится очень осторожно использовать свои собственные фотографии

пятница, 24 января 2020, 15:10
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В "далеком" 2018 году Ким Кардашьян опубликовала в Instagram милую фотографию с мужем Канье Уэстом, но теперь нашелся человек, который может получить за нее кругленькую сумму. Издание Page Six пишет, что папарацци Саид Болден подал против звезды реалити-шоу иск, в котором говорится, что она использовала его снимок без разрешения.

Болден утверждает, что заснял супружескую пару в июне 2018 года на презентации альбома рэпера Nas, а несколько месяцев спустя Кардашян взяла фотографию и опубликовала ее в социальной сети, где на нее подписано 158 млн человек. Теперь мужчина хочет получить компенсацию ущерба за нарушение авторских прав и незаконное использование его работы.

По словам Болдена, поступок Кардашьян был "умышленно пренебрежительным", а сама она проявила "равнодушие к его правам".

  • Ким - не единственная звезда, неосторожно поделившаяся случайным фото из интернета. Недавно аналогичный иск получила супермодель Эмили Ратаковски.
  • Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству. Оказывается, после рождения второго ребенка врачи отговорили звезду от повторной беременности.

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