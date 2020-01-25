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Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном

Трепетный снимок сделан в домашней обстановке

суббота, 25 января 2020, 17:03
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Юрий Горбунов уже почти три года наслаждается отцовством и регулярно рассказывает о своей любви к сыну. Все свое свободное время телеведущий старается проводить с Иваном, а когда находится вдали от дома, то очень скучает.

В своем Instagam Юрий выложил фото крепких объятий с мальчиком и написал: "Это когда очень соскучились друг по другу! Фотографирует - наша мамочка". Традиционно снимок сделан со спины, поскольку звездные родители еще не готовы показывать публике лицо малыша.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Всего за несколько часов публикация собрала более 16 тысяч лайков, а в комментариях поклонники не перестают умиляться тому, насколько Горбунову идет роль отца.

"Крепкая любовь отца", "Милота", "Папин сынок", "Очень трогательно вы пример счастливой и дружной семьи", "Это любовь", "Очень няшные", "Классное фото, такие трогательные", - восхищаются фолловеры.

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