Селена Гомес выпустила новый трек: фанаты считают, что он о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес презентовала лирическую песню Lose You To Love Me. Вместе с треком вышел и клип, который был снят в черно-белых тонах.

Премьера сингла и видео состоялась на YouTube-канале поп-звезды. "Эта песня вдохновлена многими вещами, которые произошли со мной с момента релиза моего последнего альбома, - делится Селена. - Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что выход из любой сложившейся ситуации может сделать тебя сильнее и лучшей версией себя".

"Ты сломал меня, теперь я это вижу. Спустя два месяца ты нашел нам замену, будто это было так просто. Ты заставил меня думать, что я это заслужила. В то время как я пыталась залечивать свои раны", - поет Гомес.

Фанаты предположили, что сингл посвящен Джастину Биберу. По их мнению, певица до сих пор тяжело переживает расставание с экс-бойфрендом и его женитьбу на модели Хейли Болдуин.

Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2010 году. На протяжении семи лет они, то расходились, то снова были вместе, но окончательный разрыв произошел в 2018 году. Спустя несколько месяцев после расставания с Селеной Джастин сделал предложение Хейли.

Бибер и Болдуин официально поженились осенью 2018-го. А 30 сентября 2019-го влюбленные обвенчались в церкви в присутствии 154 гостей - среди них были Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Камила Морроне, Джоан Смоллс, Джейден Смит и многие другие.

