RU  UA

Лайм

Селена Гомес выпустила новый трек: фанаты считают, что он о Джастине Бибере

Одновременно с синглом певица также выпустила черно-белый клип на него

среда, 23 октября 2019, 13:18
читати статтю українською

Американская певица Селена Гомес презентовала лирическую песню Lose You To Love Me. Вместе с треком вышел и клип, который был снят в черно-белых тонах.

Премьера сингла и видео состоялась на YouTube-канале поп-звезды. "Эта песня вдохновлена многими вещами, которые произошли со мной с момента релиза моего последнего альбома, - делится Селена. - Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что выход из любой сложившейся ситуации может сделать тебя сильнее и лучшей версией себя".

"Ты сломал меня, теперь я это вижу. Спустя два месяца ты нашел нам замену, будто это было так просто. Ты заставил меня думать, что я это заслужила. В то время как я пыталась залечивать свои раны", - поет Гомес.

Фанаты предположили, что сингл посвящен Джастину Биберу. По их мнению, певица до сих пор тяжело переживает расставание с экс-бойфрендом и его женитьбу на модели Хейли Болдуин.

Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2010 году. На протяжении семи лет они, то расходились, то снова были вместе, но окончательный разрыв произошел в 2018 году. Спустя несколько месяцев после расставания с Селеной Джастин сделал предложение Хейли.

Бибер и Болдуин официально поженились осенью 2018-го. А 30 сентября 2019-го влюбленные обвенчались в церкви в присутствии 154 гостей - среди них были Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Камила Морроне, Джоан Смоллс, Джейден Смит и многие другие.

  • Джастин Бибер упал с моноцикла и тут же стал звездой новых мемов в соцсетях. Так падающий певец стал бегуном на стадионе, рестлером на ринге, жертвой инопланетян, дельфином и не только.
  • 25-летний канадский певец Джастин Бибер выпустил клип на песню 10,000 Hours, записанную совместно с кантри-дуэтом Dan+Shay. В ролике снялись возлюбленные всех троих исполнителей, в том числе и молодая жена Джастина Бибера - Хейли.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ким Кардашьян отпраздновала день рождения и рассказала о дорогом подарке мужа

День рождения Ким Кардашьян - Канье Уэст подарил жене чек на миллион долларов и пожертвовал его на благотворительность

Звезда "Женского квартала" повторила образ легендарной Мадонны: фото

Украинская певица Вера Кекелия примерила образ Мадонны времен ее бурной молодости.

Маколей Калкин станцевал на сцене вместе с известной певицей: толпа пришла в восторг

Звезды в Инстаграме - Маколей Калкин выложил видео с танцем на концерте певицы Лиззо

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: