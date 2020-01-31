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Британский певец снял зрелищный клип в Киеве и показал маски украинского дизайнера: видео

Локациями были выбраны Национальная библиотека Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал

пятница, 31 января 2020, 11:37
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Британский певец Зейн Малик, более известный как Zayn, представил клип на песню Flames, которую записал, объединившись с поп-соул-певцом Jungleboi и диджеем R3HAB.

Примечательно, что свое новое видео музыкант снимал в Киеве. Локациями были выбраны Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.

Кроме того, в ролике появляются маски украинской арт-студии Bob Basset, а именно Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями. Эти маски ценятся по всему миру: их примеряли топовые знаменитости, их снимали в клипах и фильмах, фотографировали для глянцевых обложек.

"Конечно, нас всегда радует работа с мировыми звездами, но, честно, уже не удивляет. Точно так же когда-то продакшн Ридли Скотта настоял, чтобы именно наши маски были в его конкурсном фильме "Параллели", - прокомментировал художник и сооснователь студии Bob Basset Сергей Петров.

  • Ранее британская певица и автор песен Charli XCX выпустила новый клип на песню White Mercedes, снятый на пустыре в киевском районе Троещина. Эта локация уже появлялась в музыкальных видео таких зарубежных звезд, как Foals, Paolo Nutini и MØ.
  • Также в Киеве снимала клип и победительница Евровидения-2018 израильтянка Нетта Барзилай. В кадре показаны Дарницкий мост, внутренние помещения библиотеки имени Вернадского и один из спальных районов столицы.

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